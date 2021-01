Campania, in arrivo 350mila test antigenici per screening a tappeto per il personale scolastico (Di giovedì 7 gennaio 2021) "In relazione al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l'invio di 350.000 test antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) "In relazione al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regioneha chiesto e ottenuto l'invio di 350.000, che arriveranno alla fine di questa settimana". L'articolo .

