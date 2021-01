Calendario F1 | Stroll | ' GP d' Australia rinviato | partenza dal Bahrain'

Mterryf1 : Stroll conferma quello che si sa da tempo Non sarà facile trovare un buco però durante la fase asiatica del calenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Stroll

Autosprint.it

La prima gara non si correrà a Melbourne, il 21 marzo, ma 7 giorni più tardi a Sakhir. Lawrence Stroll ha anticipato quanto verrà ufficializzato dalla F1 nei prossimi giorni. Concreta la possibilità d ...F1 gare Europa - Tra gare annullate e posticipate abbiamo rivisto in calendario "vecchi circuiti" europei dove oramai non si correva da anni.