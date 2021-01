Calciomercato: salta un’altra panchina in A, il Parma torna al passato (Di giovedì 7 gennaio 2021) In Serie A salta la terza panchina, Fabio Liverani saluta i ducali, esonerato dopo nemmeno mezza stagione. Fatale l’ultima sconfitta. Roberto D’Aversa (Facebook)Il Parma esonera Fabio Liverani, subentrato lo scorso agosto a Roberto D’Aversa. Quest’ultimo, riprende il suo posto, richiamato dopo il periodo per l’appunto di guida tecnica di Liverani. Un ritorno al passato dunque con l’allenatore che aveva guidato i gialloblu negli ultimi quattro anni. Fatale a Liverani, la sconfitta di Bergamo, che per quanto possa starci, ha rappresentato l’ennesima pessima figura dei ducali sul campo. Privi di gioco ed organizzazione ormai da troppo tempo. Le trame di Calciomercato si infittiscono con il passare dei giorni, ma al momento non è ancora visibile all’orizzonte l’operazione capace di ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021) In Serie Ala terza, Fabio Liverani saluta i ducali, esonerato dopo nemmeno mezza stagione. Fatale l’ultima sconfitta. Roberto D’Aversa (Facebook)Ilesonera Fabio Liverani, subentrato lo scorso agosto a Roberto D’Aversa. Quest’ultimo, riprende il suo posto, richiamato dopo il periodo per l’appunto di guida tecnica di Liverani. Un ritorno aldunque con l’allenatore che aveva guidato i gialloblu negli ultimi quattro anni. Fatale a Liverani, la sconfitta di Bergamo, che per quanto possa starci, ha rappresentato l’ennesima pessima figura dei ducali sul campo. Privi di gioco ed organizzazione ormai da troppo tempo. Le trame disi infittiscono con il passare dei giorni, ma al momento non è ancora visibile all’orizzonte l’operazione capace di ...

matteo_milan91 : @st_larochelle @enricoI00 Ma aspetta dio santo, sono passati 3 giorni, se a ogni nome che ci accostano e salta facc… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO IL SASSUOLO BEFFA IL NAPOLI, SALTA L'ENNESIMA TRATTATIVA. SIAMO ALLE SOLITE, I DETTAGLI >>… - caterinodani : RT @GiovanniSoleti: Salta la 4 panchina in Serie A, mi dispiace per Di Francesco. Papabile il ritorno di #Zenga. #Calciomercato - GiovanniSoleti : Salta la 4 panchina in Serie A, mi dispiace per Di Francesco. Papabile il ritorno di #Zenga. #Calciomercato - cicocarollo : @Zorochan_1 Da quello che ho capito del calciomercato del Milan e che appena esce un giocatore o lo prendono subito oppure salta -