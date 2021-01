Calciomercato Napoli, dall’Hellas non solo Zaccagni: nel mirino anche il baby Lovato (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Napoli mette la sconfitta di ieri alle spalle e torna ad occuparsi del proprio futuro in vista già della prossima stagione. Giuntoli è alla ricerca di un centrocampista avanzato e un centrale difensivo per non farsi trovare impreparato quando alcuni membri dell’attuale rosa saluteranno dopo la decisione del club di dare un significativo taglio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilmette la sconfitta di ieri alle spalle e torna ad occuparsi del proprio futuro in vista già della prossima stagione. Giuntoli è alla ricerca di un centrocampista avanzato e un centrale difensivo per non farsi trovare impreparato quando alcuni membri dell’attuale rosa saluteranno dopo la decisione del club di dare un significativo taglio L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Zaccagni per giugno. Piace Macias, il ‘nuovo Aguero’ Sport Fanpage SERIE A - Roma-Inter a Di Bello, Maresca per Milan-Torino, Juventus-Sassuolo affidata a Massa

Queste le designazioni arbitrali per le partite della 17/a giornata della Serie A, in programma domenica 10 gennaio. Benevento-Atalanta (sabato 9/1, ore 15): Manganiello di Pinerolo (Villa-Mokhtar/Ca ...

CDS – “Il Napoli spreca, 29 tiri un gol: ko con lo Spezia”

“Il Napoli spreca, 29 tiri un gol: ko con lo Spezia“. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport in edicola oggi, raccontando la sconfitta degli azzurri nella prima partita del 2021 allo ...

Queste le designazioni arbitrali per le partite della 17/a giornata della Serie A, in programma domenica 10 gennaio. Benevento-Atalanta (sabato 9/1, ore 15): Manganiello di Pinerolo (Villa-Mokhtar/Ca ...