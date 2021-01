Calciomercato Milan, occhio a Kone: è vicino al Borussia Monchengladbach (Di giovedì 7 gennaio 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri potrebbero veder sfumare il colpo Manu Kone, il calciatore sarebbe vicino al Borussia Monchengladbach Il Milan potrebbe veder sfumare l’obiettivo Manu Kone. Secondo i francesi di Le10Sport, il classe ’01 sarebbe ad un passo dal Borussia M’Gladbach. L’indiscrezione riporta di come la trattativa tra i francesi ed il Tolosa sia già ben avviata e mancano da finalizzare solamente pochi dettagli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021): i rossoneri potrebbero veder sfumare il colpo Manu, il calciatore sarebbealIlpotrebbe veder sfumare l’obiettivo Manu. Secondo i francesi di Le10Sport, il classe ’01 sarebbe ad un passo dalM’Gladbach. L’indiscrezione riporta di come la trattativa tra i francesi ed il Tolosa sia già ben avviata e mancano da finalizzare solamente pochi dettagli. Leggi su Calcionews24.com

