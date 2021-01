Calciomercato | il Sassuolo beffa il Napoli Preso Diakité dal Teramo

(Di giovedì 7 gennaio 2021), ilprendeCome riportato dal portale Tuttoc.com, è fatta per il passaggio del terzino delSalim Diakitè al. La società neroverde … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO IL SASSUOLO BEFFA IL NAPOLI, SALTA L'ENNESIMA TRATTATIVA. SIAMO ALLE SOLITE, I DETTAGLI >>… - radiozena1 : Pinuccio Brenzini ed Edo Bozano sono gli ospiti di questo podcast dello staff di Realtà Genoana. Si parla di campio… - ProfidiAndrea : ???? #Juve, Morata ancora alle prese con l'infortunio: le sensazione contro il #Sassuolo ?? Ancora alle prese con il r… - WUFut14 : RT @Daniele20052013: Sassuolo, rinnovo per Magnanelli: poi futuro da allenatore - Daniele20052013 : Sassuolo, rinnovo per Magnanelli: poi futuro da allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

CanaleSassuolo.it

Calciomercato, il Sassuolo prende Diakité Come riportato dal portale Tuttoc.com, è fatta per il passaggio del terzino del Teramo Salim Diakitè al ...Tommaso Pobega, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Sportiva, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti il Milan ...