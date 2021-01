Calcio femminile, Marta annuncia il fidanzamento con la compagna Toni Pressley (FOTO) (Di giovedì 7 gennaio 2021) La leggenda del Calcio femminile Marta Vieira da Silva annuncia il proprio fidanzamento ufficiale con la compagna dell’Orlando Pride Toni Deion Pressley. La trentaquattrenne brasiliana, tra le più forti calciatrici di sempre, scrive su Instagram: “Questo è un altro capitolo della storia che stiamo scrivendo insieme“, mostrando una FOTO in cui si vede chiaramente l’anello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martavsilva10 (@Martavsilva10) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) La leggenda delVieira da Silvail proprioufficiale con ladell’Orlando PrideDeion. La trentaquattrenne brasiliana, tra le più forti calciatrici di sempre, scrive su Instagram: “Questo è un altro capitolo della storia che stiamo scrivendo insieme“, mostrando unain cui si vede chiaramente l’anello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso davsilva10 (@vsilva10) SportFace.

