Calabria: rilancio della Capitale, proposte serie da Forza Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Nelle nostre proposte per il Recovery Plan, Roma ha finalmente lo spazio che merita, con una scansione precisa di fondi e progetti. La Capitale d’Italia va rilanciata e risollevata dalla condizione in cui l’hanno relegata il fallimento dell’amministrazione Raggi e l’inerzia del governo. Forza Italia lavora per questo”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Anna Grazia Calabria. “Antonio Tajani ha illustrato con chiarezza le nostre proposte: dall’implementazione dei trasporti, ridotti ai minimi termini, alla viabilita’, dal completamento del ciclo rifiuti, la cui mancanza ha creato e crea enormi problemi ai cittadini e un gravissimo degrado, fino all’edilizia popolare, alla digitalizzazione e alla cultura.” “Sono le direttrici ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Nelle nostreper il Recovery Plan, Roma ha finalmente lo spazio che merita, con una scansione precisa di fondi e progetti. Lad’va rilanciata e risollevata dalla condizione in cui l’hanno relegata il fallimento dell’amministrazione Raggi e l’inerzia del governo.lavora per questo”. Lo dichiara la deputata diAnna Grazia. “Antonio Tajani ha illustrato con chiarezza le nostre: dall’implementazione dei trasporti, ridotti ai minimi termini, alla viabilita’, dal completamento del ciclo rifiuti, la cui mancanza ha creato e crea enormi problemi ai cittadini e un gravissimo degrado, fino all’edilizia popolare, alla digitalizzazione e alla cultura.” “Sono le direttrici ...

Reggio Calabria, Sera (Cisl Funzione Pubblica): “Un nuovo futuro Condiviso”

Così dichiara il Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica di Reggio Calabria Vincenzo Sera. Un anno passato che ha voluto a tutti i costi lasciare una traccia indelebile nella storia dell’uman ...

