Calabria, l’ex consigliere condannato per concorso esterno e la campagna per Mancini jr: “40-50mila euro per tutti i quartieri” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Naturalmente stiamo prendendo già da altre parti, con Nicola… perché adesso servono cento-centocinquanta mila euro per scaricarli… abbiamo tutto incammellato fermo, che quando foraggiamo cappottiamo, hai capito?”.Per comprendere cosa dice Pino Tursi Prato, l’ex consigliere regionale del Psdi, già condannato per concorso esterno con la ‘ndrangheta, è necessario immergersi nella trasversalità della politica calabrese. Nicola è Nicola Adamo, l’ex vicepresidente della Regione, uno dei ras del Partito democratico che, nel collegio di Cosenza, alle elezioni politiche del 2018 aveva candidato Giacomo Mancini Junior, nipote omonimo del “Leone socialista” ex segretario del Psi, due volte sindaco, tre volte ministro, e deputato della Repubblica per dieci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Naturalmente stiamo prendendo già da altre parti, con Nicola… perché adesso servono cento-centocinquanta milaper scaricarli… abbiamo tutto incammellato fermo, che quando foraggiamo cappottiamo, hai capito?”.Per comprendere cosa dice Pino Tursi Prato,regionale del Psdi, giàpercon la ‘ndrangheta, è necessario immergersi nella trasversalità della politica calabrese. Nicola è Nicola Adamo,vicepresidente della Regione, uno dei ras del Partito democratico che, nel collegio di Cosenza, alle elezioni politiche del 2018 aveva candidato GiacomoJunior, nipote omonimo del “Leone socialista” ex segretario del Psi, due volte sindaco, tre volte ministro, e deputato della Repubblica per dieci ...

