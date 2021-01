Bush contro Trump | “Sono disgustato Scene da Repubblica delle banane”

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex presidente Usa Georgeha espresso in una nota tutto il suo disappunto per l’assalto armato al Congresso (qui una ricostruzione di quanto accaduto), in cui hanno perso la vita quattro persone (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale).nella sua nota, pur senza nominarlo, ha anche attaccato Donald: “Io e mia moglie Laura stiamo guardando increduli e sconcertati ledi caos che si stanno verificando di fronte alla sede del nostro governo”, scrive, “è una vista disgustosa che spezza il cuore. Questo è il modo in cui le elezioni vengono contese in una, non nella nostrademocratica”. L’assalto a Capitol Hill è stato “intrapreso da persone le cui passioni ...