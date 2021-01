“Buon anno!”. Lotteria Italia, Amadeus annuncia il vincitore: chi ha vinto 5 milioni di euro. La lista dei numeri fortunati (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una bella puntata quella dei Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia. Naturalmente mezza Italia era col fiato sul collo per l’estrazione dell’anno. E’ stato venduto nelle Marche uno dei biglietti vincenti dell’edizione di quest’anno, il più importante, il più ricco. Quello da 5 milioni di euro, che risponde alla Serie E numero 409084. Lettere e cifre magici che il fortunato vincitore senz’altro non dimenticherà mai più. Il secondo premio se lo aggiudica il biglietto serie G numero 162904 che vince 2 milioni di euro ed è stato venduto a Prizzi (Palermo); a Gallicano nel Lazio (Roma) il biglietto serie A 066635 numero che incassa 1 milione di euro; ad Altavilla Irpina (Avellino) il biglietto serie D numero 114310 che porta a casa 500mila ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una bella puntata quella dei Soliti Ignoti speciale. Naturalmente mezzaera col fiato sul collo per l’estrazione dell’anno. E’ stato venduto nelle Marche uno dei biglietti vincenti dell’edizione di quest’anno, il più importante, il più ricco. Quello da 5di, che risponde alla Serie E numero 409084. Lettere e cifre magici che il fortunatosenz’altro non dimenticherà mai più. Il secondo premio se lo aggiudica il biglietto serie G numero 162904 che vince 2died è stato venduto a Prizzi (Palermo); a Gallicano nel Lazio (Roma) il biglietto serie A 066635 numero che incassa 1 milione di; ad Altavilla Irpina (Avellino) il biglietto serie D numero 114310 che porta a casa 500mila ...

