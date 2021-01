Brandt all’Arsenal | la smentita di Zorc | «Al momento non c’è niente»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Michael, CEO del Borssia Dortmund, ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero Julian. Ecco le sue parole Michael, CEO del Borussia Dortmund, ha parlato delle voci di mercato intorno a Julianin ottica Arsenal. Ecco le sue parole diintorno al possibile passaggio in Premier League del centrocampista. «Alnon c’èsul tavolo. Non possiamo fare nulla contro le voci che vengono costantemente diffuse che semplicemente non riflettono la verità. Alnon ci sono interessi». Leggi su Calcionews24.com