Bozza Recovery Italia: misure salgono a 222 miliardi, 6 missioni e 47 interventi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ammontano a 222 miliardi le risorse previste dal Piano di ripresa e resilienza messo a punto dal governo. E' quanto si evince dalle tabelle allegate alla Bozza delle linee guida del Recovery da sottoporre al Consiglio dei ministri. Il documento aggiornato è stato inviato oggi ai partiti di governo. Nella tabella, si spiega nella Bozza, le risorse "sono superiori ai 196 miliardi assegnati all`Italia. La ragione di questa scelta è duplice. In primo luogo, una volta finalizzata l`analisi sull`utilizzo di strumenti finanziari a leva, è verosimile che l`impatto in termini di indebitamento netto delle risorse impiegate in questo ambito si riduca. In secondo luogo, la più puntuale verifica del cronoprogramma dei progetti e il confronto con la Commissione europea relativo alla loro piena ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ammontano a 222le risorse previste dal Piano di ripresa e resilienza messo a punto dal governo. E' quanto si evince dalle tabelle allegate alladelle linee guida delda sottoporre al Consiglio dei ministri. Il documento aggiornato è stato inviato oggi ai partiti di governo. Nella tabella, si spiega nella, le risorse "sono superiori ai 196assegnati all`. La ragione di questa scelta è duplice. In primo luogo, una volta finalizzata l`analisi sull`utilizzo di strumenti finanziari a leva, è verosimile che l`impatto in termini di indebitamento netto delle risorse impiegate in questo ambito si riduca. In secondo luogo, la più puntuale verifica del cronoprogramma dei progetti e il confronto con la Commissione europea relativo alla loro piena ...

ItaliaViva : Il punto è semplice: proprio perché siamo in un momento decisivo, c'è bisogno di un governo all'altezza della sfida… - borghi_claudio : Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che tocch… - Agenzia_Ansa : #Recovery: l'impegno fondi sale a quota 222 miliardi. A nuovi progetti vanno 143, 24 mld. #Bozza analizzata in #Cdm… - JunipersV : RT @borghi_claudio: Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che toccherà… - cavalierepadano : RT @borghi_claudio: Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che toccherà… -