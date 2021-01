Boom di contagi a Treviso, l'appello del Pd: 'Si rispettino i protocolli sui luoghi di lavoro' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giovanni Zorzi, segretario Pd della Provincia di Treviso, ha lanciato un appello affinché le autorità sanitarie e le istituzioni vigilino con fermezza: "I protocolli sulla sicurezza nei luoghi di ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giovanni Zorzi, segretario Pd della Provincia di, ha lanciato unaffinché le autorità sanitarie e le istituzioni vigilino con fermezza: "Isulla sicurezza neidi ...

infoitinterno : Covid, boom contagi in Sicilia. Riapertura scuole verso un rinvio - Siracusa News - messina_oggi : (Covid: 36 morti, boom di contagi a Messina) - - NewSicilia : Si monitora la situazione tentando di contenere quanto più possibile il focolaio #Newsicilia - Sanson538 : Covid, boom di contagi in Argentina. La figlia di Maradona: «Non è colpa di mio padre» - Nicus_Tarvisii : @AdrianaSpappa @vitalbaa @GBriscese Non ne ho idea. Il 28/12 ad esempio dava questa intervista, ora mi par di capir… -