Bonus mobili | condizioni e apparecchi oggetto di detrazione

Leggi su yeslife

(Di giovedì 7 gennaio 2021)sued elettrodomestici: confermata la riduzione al 50% per l’arredo di un immobile da ristrutturare Anche per l’anno 2021 è prevista laIrpef del 50%, sued elettrodomestici, per la ristrutturazione di un immobile. La condizione per accedervi è quella di effettuare l’acquisto entro il 31 dicembre 2021 sued L'articolo proviene da YesLife.it.