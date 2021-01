Bologna Tutela animali | dalla Regione oltre 600 mila euro per rifugi più moderni e sicuri

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Rendere più, ampi ei canili e i gattili dell’Emilia-Romagna, ma anche realizzare nuovi, di piccole dimensioni e di ricovero temporaneo, per glidomestici abbandonati in attesa di adozione. A questo obiettivo guardava il bando dellarivolto a Comuni e Unioni di Comuni con una popolazione superiore a 50abitanti, di cui la Giunta ha in questi giorni approvato la graduatoria: tutti gli 11 progetti che rispondevano ai requisiti richiesti riceveranno un cofinanziamento del 50%, per un ammontare complessivo di600di risorse regionali (609.160). Due le linee di intervento previste: o lavori di ammodernamento delle strutture – di proprietà comunale – e di ...