Bologna, Soumaoro è arrivato in città. Domani le visite mediche (Di giovedì 7 gennaio 2021) Adama Soumaoro sta per iniziare la sua avventura al Bologna. Il difensore è arrivato in città in giornata e Domani svolgerà le visite mediche, inizialmente previste per oggi. Come riportato ieri il difensore sarà presto a disposizione di Sinisa Mihajlovic e vestirà la maglia rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. Foto: Soumaoro Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

