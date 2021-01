Bollettino vaccini Covid | 7 gennaio 322943 vaccinati | Italia 1in Ue | 8al mondo

Leggi su ilsussidiario

(Di giovedì 7 gennaio 2021) In attesa dell'aggiornamento dei dati in Germania e nel resto d'Europa (fermo al 5), l'"corre" e nelquotidiano suianti-somministrati diviene la prima in Ue (per percentuale in relazione alla popolazione) e ottava al. Con i dati aggiornati alle ore 9.29 del 72021 l'...