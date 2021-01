Bollettino Coronavirus del 7 Gennaio 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) In data 7 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,81% (ieri +0,93%) con 2.220.361 contagiati totali, 1.572.015 dimissioni/guarigioni (+15.659) e 77.291 deceduti (+414); 571.055 infezioni in corso (+2.343). Elaborati 121.275 tamponi totali (ieri 178.596) con 53.423 casi testati (ieri 75.719); 18.020 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 14,85% (ieri 11,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 33,73% (ieri 26,85% – target 3%). Ricoverati con sintomi +117 (23.291); terapie intensive +16 (2.587) con 156 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.596; Lombardia 2.799; Emilia Romagna 2.228; Lazio 1.779; Sicilia 1.435; Campania 1.052; Piemonte 1.004. In Lombardia curva +0,57% (ieri +0,60%) con 20.331 tamponi totali (ieri 28.462) e 7.522 casi testati (ieri 8.833); 2.799 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 gennaio 2021) In data 7l’incremento nazionale dei casi è +0,81% (ieri +0,93%) con 2.220.361 contagiati totali, 1.572.015 dimissioni/guarigioni (+15.659) e 77.291 deceduti (+414); 571.055 infezioni in corso (+2.343). Elaborati 121.275 tamponi totali (ieri 178.596) con 53.423 casi testati (ieri 75.719); 18.020 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 14,85% (ieri 11,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 33,73% (ieri 26,85% – target 3%). Ricoverati con sintomi +117 (23.291); terapie intensive +16 (2.587) con 156 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.596; Lombardia 2.799; Emilia Romagna 2.228; Lazio 1.779; Sicilia 1.435; Campania 1.052; Piemonte 1.004. In Lombardia curva +0,57% (ieri +0,60%) con 20.331 tamponi totali (ieri 28.462) e 7.522 casi testati (ieri 8.833); 2.799 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ...

eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 7 gennaio: 18.020 nuovi casi e 414 vittime - Corriere : ?????? I dati di oggi - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 7 gennaio in Lombardia: 2.799 nuovi positivi e 34 morti [aggiornamento delle 17:… - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 7 GENNAIO: 414 MORTI, 18020 CASI POSITIVI, 15659 GUARITI -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Bollettino Covid oggi: dati Coronavirus 7 gennaio. I contagi in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid, 18.020 nuovi casi. Tornano a riempirsi le terapie intensive

Dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute il tasso di positività è salito dall'11,3% al 14,8% di oggi ...

Sale il tasso di positivi. Terapie intensive in affanno

Sono 18.020 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.220.361 dall’inizio dell’epidemia.

Dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute il tasso di positività è salito dall'11,3% al 14,8% di oggi ...Sono 18.020 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.220.361 dall’inizio dell’epidemia.