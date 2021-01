Blocco fiscale, Progetto Sannio: “Mastella dia esempio sospendendo ingiunzioni di Andreana” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente cittadino di Progetto Sannio, Leonardo Palazzo, insieme al coordinatore provinciale l’avv. Vittorio Fucci condividono pienamente l’indirizzo politico del sindaco Clemente Mastella sul Blocco delle cartelle fiscali, ma trovano contraddittori e non in linea con le direttive del primo cittadino alcuni provvedimenti presi dalla società di riscossione crediti del comune sannita, corroborate da alcune dichiarazioni dell’assessore Serluca. E’ evidente che chi collabora con il primo cittadino non ha eseguito le sue giuste indicazioni politiche. “Da una parte la Andreani Tributi, la società di riscossione crediti del comune di Benevento, che manda decreti ingiuntivi con riscossione coatta se non pagati entro 30 giorni, ma li chiama semplici ed innocenti solleciti di pagamento, mettendo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente cittadino di, Leonardo Palazzo, insieme al coordinatore provinciale l’avv. Vittorio Fucci condividono pienamente l’indirizzo politico del sindaco Clementesuldelle cartelle fiscali, ma trovano contraddittori e non in linea con le direttive del primo cittadino alcuni provvedimenti presi dalla società di riscossione crediti del comune sannita, corroborate da alcune dichiarazioni dell’assessore Serluca. E’ evidente che chi collabora con il primo cittadino non ha eseguito le sue giuste indicazioni politiche. “Da una parte la Andreani Tributi, la società di riscossione crediti del comune di Benevento, che manda decreti ingiuntivi con riscossione coatta se non pagati entro 30 giorni, ma li chiama semplici ed innocenti solleciti di pagamento, mettendo ...

