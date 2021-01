Blitz dei Nas in Rsa e case di riposo: riscontrate irregolarità in 281 strutture (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - I Nas hanno condotto una campagna nazionale di verifiche, in concomitanza con il periodo delle Festività natalizie e fino al 6 gennaio, che ha portato all'ispezione di 1.848 strutture sanitarie e socio-assistenziali, quali Residenze Sanitarie Assistite e di lungodegenza, case di riposo, comunità alloggio, rilevando irregolarità presso 281 di esse, pari al 15% degli obiettivi ispezionati. L'operazione è stata realizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in stretta intesa con il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Complessivamente, le verifiche hanno portato alla contestazione di 109 violazioni penali e 373 amministrative, con l'applicazione di sanzioni per un valore di 111mila euro, deferendo all'Autorità giudiziaria 83 persone e segnalandone ulteriori 287 alle Autorità amministrative. Le irregolari più ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - I Nas hanno condotto una campagna nazionale di verifiche, in concomitanza con il periodo delle Festività natalizie e fino al 6 gennaio, che ha portato all'ispezione di 1.848 strutture sanitarie e socio-assistenziali, quali Residenze Sanitarie Assistite e di lungodegenza,di, comunità alloggio, rilevandopresso 281 di esse, pari al 15% degli obiettivi ispezionati. L'operazione è stata realizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in stretta intesa con il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Complessivamente, le verifiche hanno portato alla contestazione di 109 violazioni penali e 373 amministrative, con l'applicazione di sanzioni per un valore di 111mila euro, deferendo all'Autorità giudiziaria 83 persone e segnalandone ulteriori 287 alle Autorità amministrative. Le irregolari più ...

Tra gli episodi più rilevanti, i Nas di Catania hanno denunciato il legale responsabile di una comunità alloggio della provincia etnea poiché ritenuto responsabile di avere lasciato 16 anziani ospiti.

