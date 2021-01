Biden presidente, il Congresso proclama la vittoria. Trump assicura: “Transizione ordinata” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 7 gen – Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti, il Congresso ha certificato la vittoria del democratico con 306 voti elettorali contro i 232 a favore di Donald Trump. “L’annuncio riguardante il risultato del voto da parte del presidente del Senato deve essere considerato sufficiente come proclamazione del presidente e della vicepresidente degli Stati Uniti, con mandato a partire dal 20 gennaio 2021“, ha dichiarato il vicepresidente Mike Pence. “Ora torniamo al lavoro”, ha concluso. Biden e Harris giureranno il 20 gennaio. La sessione congiunta interrotta dall’assalto a Capitol Hill La sessione congiunta del Congresso ieri è stata interrotta per diverse ore a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 7 gen – Joeè il nuovodegli Stati Uniti, ilha certificato ladel democratico con 306 voti elettorali contro i 232 a favore di Donald. “L’annuncio riguardante il risultato del voto da parte deldel Senato deve essere considerato sufficiente comezione dele della vicedegli Stati Uniti, con mandato a partire dal 20 gennaio 2021“, ha dichiarato il viceMike Pence. “Ora torniamo al lavoro”, ha concluso.e Harris giureranno il 20 gennaio. La sessione congiunta interrotta dall’assalto a Capitol Hill La sessione congiunta delieri è stata interrotta per diverse ore a ...

