Biden adesso alza i toni: 'Trump ha fomentato l'assalto alla democrazia' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ora le accuse sono dure senza troppo aplomb: è stato Donald Trump "a incitare la folla perché attaccasse il Campidoglio" e a fomentare "l'assalto alla democrazia". Lo ha ribadito il presidente eletto ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ora le accuse sono dure senza troppo aplomb: è stato Donald"a incitare la folla perché attaccasse il Campidoglio" e a fomentare "l'". Lo ha ribadito il presidente eletto ...

matteorenzi : Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova… - LillyQueen48 : Adesso , posso comprendere l'errore di una marionetta come #Mentana .. ma chi crede ancora a tutta questa cosa di B… - ugo10b : RT @matteorenzi: Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova Vice P… - _fiorucci : RT @vfeltri: E adesso stiamo a vedere cosa saprà fare Biden per l’America e per il mondo. L’orizzonte è buio. - luca_cangemi : Dopo l'assalto al #Congresso adesso il rischio è che qualcuno pensi di risolvere tutto con una bella guerra all'est… -