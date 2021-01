Bertolaso: “Covid hospital in Puglia? Spero che non si scateni la macchina del fango come per Milano” (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è un filo conduttore che lega gli ospedali Covid di Milano e di Civitanova Marche a Bari. E’ Guido Bertolaso. Che plaude al fatto che anche la Puglia ” abbia il suo Covid hospital. Che è realizzato seguendo lo schema di quello del capoluogo lombardo“, ha precisato l’ex numero uno della Protezione Civile. Covid hospital: Bertolaso avverte Travaglio Una belle notizia. L’augurio ora è d’obbligo: “Mi auguro che ora non accada quello che è accaduto per l’ospedale in fiera a Milano. Speriamo che i vari «esperti del fango» non attacchino una struttura utile per le emergenze solo perché realizzata a fine seconda ondata pandemica e quando già in corso la campagna vaccinazioni». Lo afferma l’ex capo della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è un filo conduttore che lega gli ospedalidie di Civitanova Marche a Bari. E’ Guido. Che plaude al fatto che anche la” abbia il suo. Che è realizzato seguendo lo schema di quello del capoluogo lombardo“, ha precisato l’ex numero uno della Protezione Civile.avverte Travaglio Una belle notizia. L’augurio ora è d’obbligo: “Mi auguro che ora non accada quello che è accaduto per l’ospedale in fiera a. Speriamo che i vari «esperti del» non attacchino una struttura utile per le emergenze solo perché realizzata a fine seconda ondata pandemica e quando già in corso la campagna vaccinazioni». Lo afferma l’ex capo della ...

