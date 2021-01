Berlusconi “L'Italia non sprechi la grande occasione del G20” (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dal 1° dicembre 2020 l'Italia ha assunto la presidenza annuale del G20, il forum dei Paesi che rappresentano il 60% della popolazione e oltre l'80% del Pil mondiale. Alcuni pensano che la presidenza di organismi come questo sia soltanto un atto formale, che si risolve nell'ospitare i vertici dei capi di Stato e di governo e dei ministri. Questo è vero solo in parte, dipende dal peso politico del Paese chiamato alla presidenza e dalla sua capacità di utilizzarla per dare un'impronta al quadro delle relazioni internazionali”. Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera al Corriere della Sera.“Avendo presieduto per tre volte il G7, poi G8 (sono l'unico leader politico nella storia con questo curriculum), posso testimoniare che – attraverso una lucida politica di alleanze e soprattutto con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dal 1° dicembre 2020 l'ha assunto la presidenza annuale del G20, il forum dei Paesi che rappresentano il 60% della popolazione e oltre l'80% del Pil mondiale. Alcuni pensano che la presidenza di organismi come questo sia soltanto un atto formale, che si risolve nell'ospitare i vertici dei capi di Stato e di governo e dei ministri. Questo è vero solo in parte, dipende dal peso politico del Paese chiamato alla presidenza e dalla sua capacità di utilizzarla per dare un'impronta al quadro delle relazioni internazionali”. Lo scrive il leader di Forza, Silvio, in una lettera al Corriere della Sera.“Avendo presieduto per tre volte il G7, poi G8 (sono l'unico leader politico nella storia con questo curriculum), posso testimoniare che – attraverso una lucida politica di alleanze e soprattutto con una ...

