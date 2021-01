Benzema, rinvio a giudizio per il presunto ricatto a Valbuena (Di giovedì 7 gennaio 2021) Karim Benzema è stato rinviato a giudizio per essere giudicato nella vicenda che lo vede coinvolto nel presunto ricatto rivolto all’ex compagno Mathieu Valbuena. La vicenda risale al 2015, quando l’attaccante del Real Madrid avrebbe spinto Valbuena a pagare alcuni ricattatori che lo minacciavano di diffondere in rete un sextape che lo vedeva coinvolto. Benzema dovrà quindi presentarsi in tribunale per l’accusa di “tentato ricatto”. Lo ha comunicato la procura di Versailles. Insieme a Benzema sono stati rinviati in giudizio altri quattro uomini coinvolti nella vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) Karimè stato rinviato aper essere giudicato nella vicenda che lo vede coinvolto nelrivolto all’ex compagno Mathieu. La vicenda risale al 2015, quando l’attaccante del Real Madrid avrebbe spintoa pagare alcuni ricattatori che lo minacciavano di diffondere in rete un sextape che lo vedeva coinvolto.dovrà quindi presentarsi in tribunale per l’accusa di “tentato”. Lo ha comunicato la procura di Versailles. Insieme asono stati rinviati inaltri quattro uomini coinvolti nella vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera.

