Benzema rinviato a giudizio per il sextape e il ricatto a Valbuena (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non c'è pace per Karim Benzema che deve fare ancora i conti con la vicenda sextape ed il tentato ricatto a Valbuena: le ultime L'ANSA rende noto il rinvio a giudizio di Karim Benzema per la questione sextape ed il tentato ricatto a Valbuena. «L'attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, Karim Benzema, comparirà in tribunale per essere giudicato nella vicenda del presunto ricatto al collega Mathieu Valbuena nel 2015, per un videotape a luci rosse con immagini di quest'ultimo. L'accusa è "tentato ricatto". Benzema è sospettato di aver esortato il suo ex compagno di nazionale Valbuena a pagare alcuni personaggi della malavita ...

