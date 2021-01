infobetting : Benfica-CD Tondela: formazioni, quote, pronostici. Solo un risultato per le Aquile -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica Tondela

SuperNews

Manuel Oliveira, referee from the AF Porto, was appointed for the Benfica-Tondela, game from Matchday 13 of the Liga NOS, this Friday at 7 pm, January 8, at Estádio da Luz. Tiago ...Porto - prediction, team news, lineups Preview: Benfica vs. Tondela - prediction, team news, lineups Preview: Rio Ave vs. Portimonense - prediction, team news, lineups Preview: Aston Villa vs.