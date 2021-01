Beautiful | anticipazioni USA | anche BILL SPENCER fa una “visita” a Febbre d’amore

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Si allunga la lista di episodi che, per quanto riguarda le puntate americane di, comporranno il nuovo crossover con la soap. Vi abbiamo già anticipato che si partirà con Wyatte Flo Fulton che faranno capolino nella soap ambientata a Genoa City quando Summer Newman si recherà a Los Angeles in cerca di scheletri nell’armadio su Sally Spectra, diventata nel frattempo una sua rivale. Le due ragazze, infatti, si contendono il controllo della JVC, divisione moda della Jabot Cosmetics, assegnata a Summer ma agognata da Sally, a cui il lavoro di assistente di Lauren Fenmore sta stretto. Inoltre Summer è convinta che Sally abbia provato ad avvicinarsi a Kyle Abbott, suo fidanzato, nel tentativo di guadagnarsi con facilità una qualche promozione. In realtà, al momento, Sally sembra avvicinarsi ...