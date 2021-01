Beatrice Zott | la 19enne che accudisce le capre di Agitu Gudeta | «Altro che social e vestiti griffati | con la natura ritrovo me stessa» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 gennaio 2021)ha 19 anni. È lei che si occuperà delledi, imprenditrice etiope barbaramente uccisa da un collaboratore nella sua casa a Frassilongo, in Trentino. Un’occupazione insolita per una ragazza così giovane che – confida a Open – passa «tutta la mattina e tutta la sera a lavorare»: «Prima stavo sempre sui, ero la classica persona a cui piaceva vestirsi bene. Ora, invece, non mi importa più niente, vado in giro così, con i capelli spettinati, libera. Ho ritrovato mee, passando molte ore da sola, ho più tempo per conoscermi meglio». Certo, un profilo Instagram e uno Facebook ce l’ha – «sono comunque una ragazza di 19 anni» – ma ci trascorre «pochissimo» tempo. Lae gli animali hanno la «priorità ...