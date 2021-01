Basket | Olimpia Milano | niente Shavon Shields per almeno dieci giorni

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra ferma: l’ala piccola dell’si è fermata oggi in allenamento, per quella che è un’ulteriore tegola che si aggiunge alle tante già viste in stagione. Per il ventiseienne del Kansas, in possesso anche di passaporto danese, lo stop prefigurato è di: non è nemmeno partito con la squadra alla volta di Madrid, per la partita con il Real che manda in scena il girone di ritorno di Eurolega. Nemmeno il club madrileno, peraltro, sarà al massimo: Facundo Campazzo è partito destinazione NBA (Denver Nuggets), Anthony Randolph non ci sarà per infortunio; entra invece Alex Tyus, centro ben conosciuto per i suoi trascorsi non solo in Italia. Non solonon ...