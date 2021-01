Basket, Nba. Phila meglio dei 60 punti di Beal. Indiana morde, New York colpisce ancora (Di giovedì 7 gennaio 2021) Splendida partita all'American Airlines Arena di Miami tra Heat e Celtics. Vince Boston grazie al miracoloso canestro all'ultimo secondo del rookie Payton Pritchard. Nella notte ben tre career high ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Splendida partita all'American Airlines Arena di Miami tra Heat e Celtics. Vince Boston grazie al miracoloso canestro all'ultimo secondo del rookie Payton Pritchard. Nella notte ben tre career high ...

RassegnaZampa : #Basket #Nba Sorpresa Brown, sicurezza Irving: così i Nets sono tornati a volare - RassegnaZampa : #Basket #Nba Bradley Beal da urlo! Guarda i 60 punti contro Philadelphia - Gazzetta_NBA : Phila meglio dei 60 punti di #Beal. #Indiana morde, New York colpisce ancora - teletext_ch_it : Basket: giocatori NBA in ginocchio - MarcoBeltrami79 : Assalto al Congresso USA: giocatori NBA abbracciati e in ginocchio per dire no alla violenza #nba #25thamendmentnow… -