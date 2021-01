Basket femminile | Serie A1 2021 | Venezia domina contro Battipaglia nel recupero della 12^ giornata

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tutto molto facile per la ReyerneldodicesimaA1 di. Le venete hannotola O.ME.P.S. BricUp, imponendosi con il punteggio di 116-57. Un testacoda davvero senza storia, conche si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno ed inveceè ancora ferma all’ultimo posto con zero vittorie all’attivo.trascinata dai 22 punti di Natasha Renee Howard, al debutto con la maglia di, e dalla doppia doppia di Temitope Titilola Fagbenle (22 punti e 12 rimbalzi). Ottimo anche il contributo di Martina Bestagno, autrice di 20 ...