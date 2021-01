BasicNet | operatività sul buy-back

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 26 giugno 2020 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 28 al 31 dicembre2020, ha comunicato di aver acquistato 50.000 azioni al prezzo medio di 4,156 euro, per un controvalore pari a 207.796,88 euro. A seguito degli acquisti di cui sopra, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 8.500.000 azioni pari al 13,936% del capitale sociale. A Milano, discreta la performance diche si attesta a 4,28 euro, in lieve aumento dello 0,94%.