Barcellona | Messi premiato | ha costruito il centro di oncologia più grande del mondo

Leo Messi campione anche nel campo della beneficenza e non soltanto in quello da calcio. Come ha comunicato il Barcellona, il fuoriclasse argentino ha ricevuto un riconoscimento durante il Values Award per aver costruito il più grande centro pediatrico di oncologia del mondo presso l'ospedale Sant Joan de Deu di Barcellona. La giuria ha premiato la Pulce perché grazie solo alla sua donazione molto ingente è stato possibile costruire il centro. SportFace.

