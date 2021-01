Bar e ristoranti, tutto aperto. La regione italiana che sfida il governo e il coronavirus (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre l'Italia è pronta a passare dal giallo rafforzato ad arancione (che varrà per almeno una decina di regioni a partire da lunedì 11 gennaio, attesa l'ordinanza del ministro Roberto Speranza nella giornata di venerdì), in Alto Adige si riapre tutto o quasi. Negozi, servizi, scuola in presenza (fino al 75% e senza aspettare l'11), ristoranti fino alle 22: la zona gialla della provincia autonoma è molto più leggera rispetto al resto d'Italia, in attesa di riaprire anche gli impianti di sci e le baite a numero chiuso da lunedì 18 gennaio. “È sostanzialmente un ritorno alle misure già previste prima di Natale, ma non significa che abbassiamo la guardia”, ha dichiarato il governatore Arno Kompatscher, che intende portare avanti il tentativo di decidere autonomamente su aperture e chiusure a seconda della situazione epidemiologica. “Siamo pronti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre l'Italia è pronta a passare dal giallo rafforzato ad arancione (che varrà per almeno una decina di regioni a partire da lunedì 11 gennaio, attesa l'ordinanza del ministro Roberto Speranza nella giornata di venerdì), in Alto Adige si riapreo quasi. Negozi, servizi, scuola in presenza (fino al 75% e senza aspettare l'11),fino alle 22: la zona gialla della provincia autonoma è molto più leggera rispetto al resto d'Italia, in attesa di riaprire anche gli impianti di sci e le baite a numero chiuso da lunedì 18 gennaio. “È sostanzialmente un ritorno alle misure già previste prima di Natale, ma non significa che abbassiamo la guardia”, ha dichiarato il governatore Arno Kompatscher, che intende portare avanti il tentativo di decidere autonomamente su aperture e chiusure a seconda della situazione epidemiologica. “Siamo pronti a ...

