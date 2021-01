Banco Bpm: accordo con Axpo Italia per plafond 30 mln per acquisto crediti fiscali (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Banco BPM e Axpo Italia, parte del gruppo elvetico Axpo, hanno siglato un accordo per la cessione in forma pro soluto dei crediti fiscali Superbonus 110% ed Ecobonus de decreto Rilancio. Axpo è attiva nel settore energetico in Europa ed è il terzo operatore energetico sul mercato libero Italiano con una presenza lungo la catena dell'energia, con una capacità produttiva installata in Italia di oltre 1.800 Mw. L'intes permette ad Axpo Energy Solutions Italia, energy service company di Axpo Italia attiva nel business dell'efficienza energetica, di monetizzare fino a 30 milioni di euro di crediti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) -BPM e, parte del gruppo elvetico, hanno siglato unper la cessione in forma pro soluto deiSuperbonus 110% ed Ecobonus de decreto Rilancio.è attiva nel settore energetico in Europa ed è il terzo operatore energetico sul mercato liberono con una presenza lungo la catena dell'energia, con una capacità produttiva installata indi oltre 1.800 Mw. L'intes permette adEnergy Solutions, energy service company diattiva nel business dell'efficienza energetica, di monetizzare fino a 30 milioni di euro di...

