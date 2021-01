Banche, Recovery, tasse e alleanze: le sfide dell’Italia nell’Ue (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Europa nell’anno in cui la pandemia si è palesata ha affrontato dure sfide, ma la sua risposta è stata contraddittoria sul fronte politico. A manovre in controtendenza col recente passato si sono aggiunte, invece, mosse che sembrano consolidare la linea del rigore e della svalutazione interna quale la recente normativa sugli scoperti bancari. A livello InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Europa nell’anno in cui la pandemia si è palesata ha affrontato dure, ma la sua risposta è stata contraddittoria sul fronte politico. A manovre in controtendenza col recente passato si sono aggiunte, invece, mosse che sembrano consolidare la linea del rigore e della svalutazione interna quale la recente normativa sugli scoperti bancari. A livello InsideOver.

Sulla verifica di governo e la sua crisi con Renzi, Conte ha scritto: «una premessa imprescindibile è rafforzare la coesione della maggioranza e, quindi, la solidità alla squadra di governo». «Qualsia ...

Appello allarmato dell'Ocse, ma inascoltato dall'Ue: per superare la crisi, guai a ripetere l'errore del 2008 che aggravò la recessione

Mentre a Roma il teatrino della politica sta mandando in scena uno spettacolo incomprensibile ai più, ennesimo contributo al suicidio dell'economia nazionale avviato dai grillini e ...

