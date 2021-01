Azizler | arriva dall’8 gennaio su Netflix la dramedy turca con Engin Günaydin

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 7 gennaio 2021), suladiretta da Taylan Biraderler concontinua con la sua operazione per la distribuzione di film di matriceinfatti sarà disponibile sulla piattaforma streaming la. Diretto da Taylan Biraderler, noto per il suo lavoro in coppia con il fratello con lo pseudonimo The Taylan Brothers nonché produttore del film, nella pellicola figuranoGünayd?n, attore e comico già al lavoro con Biraderler nella pluripremiata pellicola del 2009 Vavien; Haluk Bilginer, vincitore di un Emmy Award nella categoria Miglior ...