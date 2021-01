Avanzano dosi di vaccino, la soluzione casereccia a Modena: gli operatori chiamano i parenti per le punture (Di giovedì 7 gennaio 2021) A mali estremi, estremi rimedi. Per evitare di gettare alcune dosi di vaccino anti Coronavirus avanzate dalla giornata di somministrazioni, gli operatori di turno al centro unico vaccinale di Baggiovara, a Modena, hanno chiamato i loro parenti. La scelta è ricaduta su di loro dopo che gli stessi sanitari avevano tentato di contattare, senza successo, professionisti della sanità che ne avrebbero avuto diritto. Come ricostruito dalla Gazzetta di Modena, il rimedio casereccio è stato necessario per evitare di gettar via le dosi del siero Pfizer/BioNTech che gli operatori hanno deciso di chiamare i congiunti. In particolare un volontario di un’associazione di pubblica assistenza – che prestava servizio al centro vaccinale – ha contattato le figlie, di ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) A mali estremi, estremi rimedi. Per evitare di gettare alcunedianti Coronavirus avanzate dalla giornata di somministrazioni, glidi turno al centro unico vaccinale di Baggiovara, a, hanno chiamato i loro. La scelta è ricaduta su di loro dopo che gli stessi sanitari avevano tentato di contattare, senza successo, professionisti della sanità che ne avrebbero avuto diritto. Come ricostruito dalla Gazzetta di, il rimedio casereccio è stato necessario per evitare di gettar via ledel siero Pfizer/BioNTech che glihanno deciso di chiamare i congiunti. In particolare un volontario di un’associazione di pubblica assistenza – che prestava servizio al centro vaccinale – ha contattato le figlie, di ...

fattoquotidiano : Avanzano le dosi di vaccino Covid, gli operatori chiamano figli e parenti: istruttoria dell’Asl di Modena. “Errore… - SkyTG24 : Modena, all'ospedale di Baggiovara avanzano dosi di vaccino: operatori chiamano i parenti - repubblica : Polemica a Modena: avanzano dosi di vaccino, gli operatori chiamano i loro parenti - Samira1577 : RT @luc_sca: Modena, per non buttare i vaccini operetori sanitari chiamano amici e parenti - garat_o_meter : RT @luc_sca: Modena, per non buttare i vaccini operetori sanitari chiamano amici e parenti -

Ultime Notizie dalla rete : Avanzano dosi Avanzano dosi di vaccino, la soluzione casereccia a Modena: gli operatori chiamano i parenti per le punture Open Dosi di vaccino «avanzate», gli operatori le danno a figli e parenti: «Foto anche sui social»

Vaccino anti Covid a figli e parenti degli operatori sanitari, che non ne avevano diritto, almeno non ora: accade nel modenese a Baggiovara, dove alcune dosi del vaccino Pfizer-BioNTech avanzate ...

Vaccino Modena, dosi «avanzate» date a figli e parenti degli operatori sanitari: «Foto anche sui social»

Vaccino anti Covid a figli e parenti degli operatori sanitari, che non ne avevano diritto, almeno non ora: accade nel modenese a Baggiovara, dove alcune dosi del vaccino Pfizer-BioNTech avanzate ...

Vaccino anti Covid a figli e parenti degli operatori sanitari, che non ne avevano diritto, almeno non ora: accade nel modenese a Baggiovara, dove alcune dosi del vaccino Pfizer-BioNTech avanzate ...Vaccino anti Covid a figli e parenti degli operatori sanitari, che non ne avevano diritto, almeno non ora: accade nel modenese a Baggiovara, dove alcune dosi del vaccino Pfizer-BioNTech avanzate ...