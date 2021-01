Autotrasporto, 5 milioni di euro per le imprese che 'valorizzano il proprio capitale umano' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cinque milioni di euro di incentivi che le imprese di Autotrasporto potranno richiedere e utilizzare per le attività di formazione professionale, perché "aggiornarsi e valorizzare il capitale umano è ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cinquedidi incentivi che ledipotranno richiedere e utilizzare per le attività di formazione professionale, perché "aggiornarsi e valorizzare ilè ...

Con decreto sono destinati al settori nuovi incentivi per l'aggiornamento professionale, la gestione d'impresa e l'innalzamento del livello di sicurezza.

Incentivi formazione del ministero dei Trasporti. Quanto, come e a chi

Il MIT stanzia 5 milioni di euro per aggiornare le professionalità nell'ambito del trasporto merci e della logistica.

Con decreto sono destinati al settori nuovi incentivi per l'aggiornamento professionale, la gestione d'impresa e l'innalzamento del livello di sicurezza. Il MIT stanzia 5 milioni di euro per aggiornare le professionalità nell'ambito del trasporto merci e della logistica.