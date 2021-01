Auto danneggiate per pochi spiccioli | rubata anche la mascherina griffata I residenti chiedono la videosorveglianza

(Di giovedì 7 gennaio 2021) PESARO - Vetri rotti enella notte un po' per furto, molto per vandalismo o bravata. Non è la prima volta tanto che ora iinizieranno una raccolta firme per chiedere al ...

romasulweb : Piazza Cavour: danneggiano auto parcheggiate, macchina della Polizia e monopattini a noleggio - PISAinVIDEO : Pisa, quartiere S.Maria: 30 auto danneggiate la notte di capodanno - roma_e_roma : RT @romatoday: Piazza Cavour: danneggiano auto parcheggiate, macchina della Polizia e monopattini a noleggio - 79_Alessio : RT @romatoday: Piazza Cavour: danneggiano auto parcheggiate, macchina della Polizia e monopattini a noleggio - romatoday : Piazza Cavour: danneggiano auto parcheggiate, macchina della Polizia e monopattini a noleggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto danneggiate

Il Mattino

PESARO - Vetri rotti e auto danneggiate nella notte un po’ per furto, molto per vandalismo o bravata. Non è la prima volta tanto che ora i residenti inizieranno una raccolta firme per chiedere al ...I carabinieri di Selargius indagano su un episodio denunciato in caserma da un automobilista: all'altezza di un sovrappasso per pedoni la sua macchina sarebbe stata colpita da un sasso che ha mandato ...