AUDIO Calciomercato | a Pellè a El Shaarawy | le ultimissime

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ascolta le ultime notizie disu Gazzetta.it. Ogni giorno l'appuntamento con le trattative più calde in un minuto a cura di Alessandro Russo. Leggi i commenti: tutte le notizie 7 gennaio - 16:41

Gazzetta_it : AUDIO #Calciomercato: da #Pellè a #ElShaarawy, le ultimissime - altrilibertini : RT @fenomeno_pod: Con Pendolino il calciomercato di gennaio è ancora meno sensato. - fenomeno_pod : Con Pendolino il calciomercato di gennaio è ancora meno sensato. - zazoomblog : AUDIO Calciomercato: il Napoli su Zappa. Genoa su Sokratis. Le ultimissime - #AUDIO #Calciomercato: #Napoli #Zappa… - Dalla_SerieA : AUDIO Calciomercato: da Simakan a Saponara, le ultimissime - -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Calciomercato

La Gazzetta dello Sport

È finita la prima settimana di calciomercato senza alcun brivido da annotare. Il nome sempre in auge sul fronte Palermo rimane quello di Antonio Di Gaudio. Il suo approdo in maglia rosa - come vi racc ...CALCIOMERCATO DI GAUDIO - Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Di Gaudio è un calciatore che piace al Frosinone.