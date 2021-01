Attacco al Campidoglio Usa, sostenitori Trump irrompono: quattro morti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Erano circa le 20 (ora italiana) di ieri, mercoledì 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori di Trump si sono resi protagonisti di un vero e proprio Attacco al Campidoglio Usa. Nella sede del Congresso a Washington DC era in atto la ratifica della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Nell’occupare il Campidoglio i sostenitori del presidente uscente – che non si è mai arreso al trionfo di Biden – si sono scontrati con la polizia, superando i blocchi e arrivando armati fino alle aule in cui si riuniscono la Camera e il Senato. Leggi anche >> Presidenziali Usa: Joe Biden ha vinto ma Donald Trump non vuole ammetterlo Attacco al Campidoglio Usa, quattro morti: ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Erano circa le 20 (ora italiana) di ieri, mercoledì 6 gennaio 2021, quando centinaia didisi sono resi protagonisti di un vero e proprioalUsa. Nella sede del Congresso a Washington DC era in atto la ratifica della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Nell’occupare ildel presidente uscente – che non si è mai arreso al trionfo di Biden – si sono scontrati con la polizia, superando i blocchi e arrivando armati fino alle aule in cui si riuniscono la Camera e il Senato. Leggi anche >> Presidenziali Usa: Joe Biden ha vinto ma Donaldnon vuole ammetterloalUsa,: ...

