Aston Villa | chiuso il centro sportivo per possibile focolaio Covid-19

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’ha comunicato di averilper un significativoda-19: i dettagli L’ha comunicato di averil proprioper un significativodi Coronavirus. Il club inglese ha aggiunto che: «un ampio numero di giocatori e membri dello staff della prima squadra hanno ricevuto i risultati positivi ai test lunedì. Un secondo giro di test sono stati eseguiti immediatamente e hanno prodotto nuovi risultati positivi in data odierna». In un secondo comunicato, l’ha fatto sapere di essere a lavoro con la Football Association per assicurare che la prossima ...

L'Aston Villa ha comunicato di aver chiuso il centro sportivo per un significativo focolaio da Covid-19: i dettagli ...La FA e l'Aston Villa lavorano a stretto contatto per garantire il regolare svolgimento della sfida contro il Liverpool, valida per il terzo turno della FA Cup e in programma domani. L'Aston Villa ha ...