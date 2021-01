Aston Martin, Vettel: “Sono molto determinato in vista della nuova stagione” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Chiusa l'avventura con la Ferrari, Sebastian Vettel si accomoda sulla monoposto dell'Aston Martin. Il tedesco ha rilasciato le prime dichiarazioni a poche settimane dal via della Formula 1. "Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con l’Aston Martin Cognizant Formula One Team - ha detto Vettel -. C’è tanto da scoprire nei prossimi mesi e Sono molto determinato nell’offrire il mio contributo per rendere questa squadra ancora più vincente. Ci ritroveremo al via della prima gara prima di rendercene conto rivedendo così questo prestigioso marchio automobilistico di nuovo sul palcoscenico che gli compete. Sono orgoglioso di far parte di questa avventura".caption id="attachment 892573" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Chiusa l'avventura con la Ferrari, Sebastiansi accomoda sulla monoposto dell'. Il tedesco ha rilasciato le prime dichiarazioni a poche settimane dal viaFormula 1. "Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con l’Cognizant Formula One Team - ha detto-. C’è tanto da scoprire nei prossimi mesi enell’offrire il mio contributo per rendere questa squadra ancora più vincente. Ci ritroveremo al viaprima gara prima di rendercene conto rivedendo così questo prestigioso marchio automobilistico di nuovo sul palcoscenico che gli compete.orgoglioso di far parte di questa avventura".caption id="attachment 892573" ...

