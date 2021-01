Aston Martin annuncia il nuovo sponsor Cognizant e mostra il teaser della livrea verde (Di giovedì 7 gennaio 2021) Aston Martin ha annunciato il nuovo title sponsor che l'accompagnerà per le prossime stagioni di F1 . Il team. oramai ex Racing Point, ha stretto un accordo pluriennale con Cognizant , società USA che ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 7 gennaio 2021)hato iltitleche l'accompagnerà per le prossime stagioni di F1 . Il team. oramai ex Racing Point, ha stretto un accordo pluriennale con, società USA che ...

Il team inglese ha annunciato la nascita della partnership pluriennale con la società statunitense e dato una prima anticipazione delle livrea delle monoposto di Vettel e Strollq ...

Aston Martin Cognizant Formula One Team

La Aston Martin è pronta a lasciarsi il rosa della ormai ‘antenata’ Racing Point alle spalle. La casa britannica ha infatti annunciato in giornata ...

