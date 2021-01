Assalto al Congresso USA | sostenitore di Trump constringe alla fuga il corrispondente del TG3 VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ildel TG3 Antonio Di Bella è stato costrettoin diretta da undi Donaldmentre stava documentando l'alUSA: il. C'era anche ildel TG3 tra le persone costrettedurante l'alUSA da parte degli strenui sostenitori di Donald. E l'ennesimo atto, gravissimo, di violenza, in questo caso per fortuna solo verbale, è andato in scena in diretta sotto gli occhi di tutti gli spettatori in quel momento sintonizzati sulla terza rete RAI. Antonio Di Bella, come molti altri giornalisti, si trovava in quei terribili momenti a Capitol Hill, sede del ...