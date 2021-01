Assalto al Congresso Usa Quattro morti | diversi feriti e oltre 50 arresti a Washington Trump ora rischia di essere rimosso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ore drammatiche adove si aggrava il bilancio dell’a Capitol Hill portato avanti dai sostenitori di Donaldin occasione della ratifica dell’elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. Dopo la morte di una donna, colpita da un proiettile durante l’occupazione dell’edificio del, altre tre persone hanno perso la vita nell’area circostante durante i disordini. A causare la loro morte, secondo i media americani, infarti e ferite multiple per la caduta mentre provavano a scavalcare un muro. Al momento isarebbero 13 e 52 gli, molti dei quali per violazione del coprifuoco. Facebook e Twitter hanno bloccato per 24 e 12 ore gli account di, che oradi...