Assalto al Congresso, Trump rimosso dalla presidenza: l'indiscrezione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo l'Assalto al Congresso della giornata di ieri, Trump potrà essere rimosso dalla presidenza: giudicato "non idoneo". Ecco cosa sta succedendo. Le immagini dell'Assalto al Congresso dei supporter di Trump hanno fatto il giro del mondo, con gli Usa che hanno mostrato tutto il loro lato retrogrado al globo intero. Fatta eccezione per i fanatici

Facebook e Twitter hanno adottato dure misure restrittive nei confronti del Presidente uscente Trump dopo che i suoi sostenitori hanno assaltato il Congresso nella giornata di ieri. L'account Facebook ...

Assalto al congresso Usa, l'atto finale dopo quattro anni di follie

Un dramma così scadente, di delirio e di follia, di potere e di rabbia, Shakespeare non lo ha scritto mai. L’epilogo della presidenza di Trump ha qualcosa di macchiettistico e ...

